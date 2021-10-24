В Калининграде и Зеленоградске сгорели два автомобиля

Первый вызов поступил в субботу около 20.00. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, на улице Борзова в Калининграде загорелась обшивка капота в автомобиле «Нисан Кашкай». Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 5 человек и 1 единицы техники. Возгорание было ликвидировано подручными средствами.

В три часа ночи помощь пожарных понадобилась на улице Зеленой в Зеленоградске. От огня пострадал «Фольксваген», у которого выгорел моторный отсек.

Оба инцидента обошлись без пострадавших.