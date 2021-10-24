Водители транспорта, школьники и безработные: кто заразился ковидом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 353 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб, в этот раз больше всего безработных – 119 человек, по-прежнему много пенсионеров – их 72.
Кроме того, среди заболевших:
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 24 работников транспортных предприятий, водителей;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 14 учащихся;
- 11 работников предприятий пищевой промышленности;
- 11 студентов в 7 образовательных учреждениях;
- 6 работников образования;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие детские сады;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 3 сотрудника банков;
- 2 медицинских работника;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника санатория;
- 1 сотрудник предприятий бытовых услуг;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры.
У 289 человек заболевание протекает только с симптомами ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, 39 человек переносят бессимптомно.