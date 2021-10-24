Водители транспорта, школьники и безработные: кто заразился ковидом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 353 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперштаб, в этот раз больше всего безработных – 119 человек, по-прежнему много пенсионеров – их 72.

Кроме того, среди заболевших:

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 24 работников транспортных предприятий, водителей;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 14 учащихся;

- 11 работников предприятий пищевой промышленности;

- 11 студентов в 7 образовательных учреждениях;

- 6 работников образования;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 ребенка в возрасте до 6 лет, не посещающие детские сады;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 3 сотрудника банков;

- 2 медицинских работника;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника санатория;

- 1 сотрудник предприятий бытовых услуг;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры.

У 289 человек заболевание протекает только с симптомами ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, 39 человек переносят бессимптомно.