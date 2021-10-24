25 октября в Калининграде стартует первенство России по скалолазанию

Всероссийский турнир впервые пройдет на новом комплексе скалодромов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Автотор-Арена». Здесь скалодромы для всех дисциплин – лазание на скорость, боулдеринг, лазание на трудность. Максимальная высота сооружения – 16,5 метра.

- Первенство страны по скалолазанию в боулдеринге и всероссийские соревнования в лазании на трудность и скорость соберёт почти 650 скалолазов из 39 регионов России, - сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Соревнования в Калининграде станут предпоследним молодежным стартом в российском календаре. Среди участников немало титулованных спортсменов. Впервые в ранге победителей Первенства мира-2021 на калининградском эталоне выступят Кирилл Колдомов, Максим Рыжов и Ярослав Пашков (все – Свердловская область). Компанию им составит серебряный призер Первенства мира-2021 Данила Уколов (Тюменская область).

В связи с действующими ограничениями соревнования пройдут без зрителей. Онлайн-результаты будут доступны на официальном сайте ФСР.

Соревнования завершатся 30 октября.