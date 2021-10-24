В Куршском заливе задержали катер с мэром Клайпедского района на борту

Катер в Куршском заливе задержали сотрудники пограничной охраны РФ. Как сообщает ТАСС, на борту находились трое граждан Литвы, включая мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса.

- Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию, - заявилап представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

По данным литовской стороны, Бронюс Маркаускас давно увлекается рыбалкой, и, скорее всего, нарушил границу неумышленно.

Представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис отметил, что наказанием за такие нарушения обычно бывает административное наказание.