В Калининграде на улице Невского задержали колбасного вора

Кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на улице Невского в Калининграде. Мужчина пытался пронести мимо кассы спрятанные в рюкзаке колбасные изделия на общую сумму более одной тысячи рублей. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сотрудники Росгвардии выехали оперативно и задержали гражданина, подозреваемого в череде краж.

Как выяснили росгвардейцы, мужчина уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

«По утверждению администратора, данный гражданин в течение года неоднократно совершал хищения товара и скрывался, его распечатанная фотография была распространена среди персонала торговой точки», - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Задержанный 45-летний местный житель был доставлен в отдел полиции.