В Калининградской области меняется расписание движения электричек на четырех направлениях

С 1 ноября корректируется расписание поездов на четырех направлениях Калининградской железной дороги. Как сообщает пресс-служба КЖД, это связано с окончанием дачного сезона и традиционным снижением пассажиропотока.

На мамоновском направлении вместо поезда, который курсировал по определенным дням недели и отправлялся из Калининграда в 9.45, а из Мамоново в 16.05, теперь назначен рельсобус, который будет оправляться по выходным и праздникам с Южного вокзала в 10.10, в обратном направлении - в 16.22.

Так же и на багратионовском направлении: вместо поезда, который отправлялся в 7.45 по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам, с 1 ноября назначен рельсобус «выходного и праздничного дня», отравляющийся из Калининграда в Багратионовск в 8.35, в обратном направлении - в 14.10 (вместо 18.35).

Скорректировано расписание на черняховском и балтийском направлениях магистрали.

Отмечается, что все поезда «рабочего дня», отправляющиеся из Багратионовска, Мамоново, Черняховска и Балтийска в Калининград по утрам, а в обратном направлении - вечером, будут курсировать в прежнем режиме.

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