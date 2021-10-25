В Калининграде бизнесмен уклонился от уплаты таможенных пошлин на 38 млн рублей

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники выявили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при лжеэкспорте сигарет в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В конце 2019 года калининградская компания купила у Росимущества 544 тысячи пачек сигарет. Затем компания задекларировала сигареты и вывезла их на пароме в Санкт-Петербург, где они и остались.

«По истечении установленного срока вывоза с таможенной территории ЕАЭС сигареты не были вывезены в Республику Абхазия. В связи с чем у местного предпринимателя возникла обязанность по уплате таможенных платежей в сумме 38 347 762, 00 руб.», - заявили в пресс-службе таможни.

На директора компании завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, ему грозит до 5 лет лишения свободы.