В больницу Гурьевска поступил новый маммограф

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Гурьевскую больницу поступил новый маммограф. До этого исследования молочных желез в местной больнице проводились на аналоговом маммографе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новое оборудование позволит получать более качественные и точные изображения, что в свою очередь даст возможность определять мельчайшие патологии, в том числе при онкозаболеваниях, на ранних стадиях.

На покупку аппарата было направлено 13,8 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

С 25 октября оборудование запущено в тестовом режиме, ориентировочно через две недели исследования поставят на поток в соответствии с расписанием, которое тогда же появится в медицинской информационной системе.