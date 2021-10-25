В Гурьевске у храма Вознесения Господня начали строительство воскресной школы

. Фото: Калининградская епархия

При храме Вознесения Господня в Гурьевске началось строительство воскресной школы.

- На данный момент воскресную школу в Гурьевске посещают примерно 50 детей. В отдельном здании, которое строится, будет больше простора, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, отметив, что, как правило, воскресная школа это еще и социальный, молодежный, общественный центр при храме.

В Калининградской области практически при каждом храме открыты воскресные школы.

Тем временем, пока стройка в разгаре, приход храма просит оказать помощь в строительстве воскресной школы: нужны мужчины-рабочие и женщины-повара.