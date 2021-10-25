В Калининграде сисадмин украл из офиса компании оборудование на 750 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу компьютерного оборудования из офиса IT-компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летний мужчина работал системным администратором. В конце сентября он похитил из офиса фирмы 29 видеокарт, два мобильных телефона и ноутбук. Общий ущерб составил 757 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого удалось изъять похищенный ноутбук. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества, ведётся следствие.