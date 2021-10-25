Бабура потребовала принять в Калининграде жесткие меры, чтобы «не свалиться в яму»

Елена Бабура. Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 25 октября, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко и главный санитарный врач Елены Бабура провели брифинг, посвященный текущей ситуации и работе медицинской системы региона.

С конца сентября заболеваемость ковидом в нашей области выросла на 30%, и одной вакцинации, по словам Елены Бабуры, уже мало.

- Подготовлено предложение жестких антиковидных мер для локализации заболевания. Их необходимо принять, чтобы не свалиться в яму, - заявила главный санитарный врач.

Среди предлагаемых Роспотребнадзором мер - приостановка деятельности целого ряда организаций и предприятий, для остальных - перевод на дистанционный режим по возможности. Общепит сможет работать только навынос.

Выход постановления со списком новых ограничений ожидается вечером понедельника.