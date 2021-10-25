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Происшествия25 октября 2021 12:18

Калининградца нашли мертвым в личном автомобиле

Трагедия произошла в одном из гаражных обществ Московского района
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Признаков насильственной смерти на теле владельца иномарки не обнаружили.

Признаков насильственной смерти на теле владельца иномарки не обнаружили.

Фото: УСКР по Калининградской области

В воскресенье, 24 октября в гаражном обществе «Пограничник» на улице Узловой в Калининграде в одном из боксов было обнаружен мертвым 62-летний мужчина.

Точнее, пенсионер находился в своем автомобиле с работающим двигателем. Так что, одной из версий по ходу доследственной проверки, организованной следственным отделом по Московскому району регионального Управления СКР наверняка будет гибель в результате отравления выхлопными газами. Ведь, как сообщили в УСКР, в ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле калининградца обнаружено не было.

Для установления точной причины смерти калининградца назначена судебно-медицинская экспертиза.