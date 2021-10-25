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Здоровье25 октября 2021 12:29

В Калининградской области из-за ковида остановили оказание стоматологической помощи

Специалистов тоже перевели на борьбу с пандемией
Иван МАРКОВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодняшнем брифинге для журналистов министр здравоохранения Калининградской области рассказал о том, как работает медицинская система.

- Стоматологическая помощь в регионе остановлена, эти специалисты вышли на борьбу с ковидом, - сообщил Александр Кравченко. - Цена непринятия жестких мер - жизни наших людей. За этот год на 2100 человек умерло больше, чем в 2019 году.

Министр подчеркнул, что ситуация требует срочных мер и медицинские власти к ним готовы.

- Сейчас у нас свободно всего 200 коек для ковидных больных, - сообщил Александр Кравченко. – Мы готовы разворачивать новые койки в коридорах и столовых больниц.