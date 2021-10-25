14 медиков, 31 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 279 случаев ОРВИ, 46 пневмоний и 42 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 68 пенсионеров, в том числе 58 старше 65 лет;

- 14 медицинских работников;

- 7 работников образования;

- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работающих на промышленных предприятиях

- 24 работника транспортных предприятий, водителей;

- 14 работников предприятий пищевой промышленности;

- 12 государственных служащих;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 6 сотрудников с/х предприятий;

- сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника гостиницы;

- сотрудник санатория;

- сотрудник предприятия бытовых услуг;

- 4 сотрудника предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- вахтовик;

- 72 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 8 детей, посещающих 7 детских дошкольных учреждений;

- 31 учащийся в 23 школах;

- 12 студентов в 8 образовательных учреждениях;

- 48 неработающих.