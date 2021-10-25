14 медиков, 31 школьник: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 279 случаев ОРВИ, 46 пневмоний и 42 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 68 пенсионеров, в том числе 58 старше 65 лет;
- 14 медицинских работников;
- 7 работников образования;
- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работающих на промышленных предприятиях
- 24 работника транспортных предприятий, водителей;
- 14 работников предприятий пищевой промышленности;
- 12 государственных служащих;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 6 сотрудников с/х предприятий;
- сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника гостиницы;
- сотрудник санатория;
- сотрудник предприятия бытовых услуг;
- 4 сотрудника предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- вахтовик;
- 72 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 8 детей, посещающих 7 детских дошкольных учреждений;
- 31 учащийся в 23 школах;
- 12 студентов в 8 образовательных учреждениях;
- 48 неработающих.