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Происшествия25 октября 2021 13:36

Калининградец присвоил больше 6 километров колючей проволоки

Кража была совершена при оборудовании участка государственной границы
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В Озерском городском округе рабочие огораживали колючей проволокой участок погранзаставы в районе поселка Чистополье. И один из трудяг умудрился на этом сэкономить, с августа по октябрь вывезя в багажнике своего личного авто 14 бухт специфического материала. И к тому же дефицитного в соседней Литве - тамошним погранцам, замучившимся отлавливать нелегальных мигрантов по лесам и полям, хватило бы на 6300 метров своих рубежей.

Расследовавшие факт кражи сотрудники угрозыска местного отделения полиции установили, что часть похищенного вор сбыл через сайт бесплатных объявлений. Но кое-что все-таки успели изъять из сарая подозреваемого.