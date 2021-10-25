В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 октября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 25 октября, в течение дня отключено электричество в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

пер. Калинина 2, 4-10,

ул. Ольштынская 2, 6-10, 18-22,

пр-кт Калинина 29-3,

(светофор) пр-кт Калинина – ул. Киевская

ул. Ольштынская 28-44, 44б-в, 44а-52, 54-58,

пер. Ольштынский 1-9,

пр-кт Калинина 59-63, 65-69, 71-77, 79-83,

ул. Мебельная 14-16,

ул. Мебельная 7-12,

ул. Октябрьская 76, 78-80, 82-92,

пр-кт Калинина 85-89, 91-105, 107-109,

ул. Ольштынская 62-74,

ул. Мебельная 7-21.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Мореходная 3 кор.4,

с 10.00 до 16.00 –

ул. П. Морозова 34, 36, 38, 40, 42, 44,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Марш. Баграмяна 20-24, 28-32,

ул. Мариупольская 20-22, 24-26.