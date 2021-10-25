В Калининградской области на борьбу с коронавирусом стали привлекать стоматологов

Александр Кравченко Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 25 октября, во время брифинга, посвященного текущей эпидситуации и работе медицинской системы региона, министр здравоохранения Александр Кравченко заявил о нехватке специалистов из-за резкого роста количества заболевших.

- Мы обучили докторов узких специальностей, чтобы они могли оказывать помощь при новой коронавирусной инфекции, - заявил Кравченко. - У нас с сегодняшнего дня на работу с этой группой пациентов выходят стоматологи. Мы сегодня остановили стоматологическую помощь, чтобы привлечь дополнительные ресурсы на борьбу с ковидом.

По словам Кравченко, есть лишь один способ борьбы с инфекцией - «сесть по домам», так как инфекция протекает «по негативному сценарию».