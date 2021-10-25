Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 367 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 187 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 12,
Гвардейский городской округ - 12,
Полесский городской округ – 10,
Гурьевский городской округ - 24,
Правдинский городской округ – 9,
Гусевский городской округ – 9,
Светловский городской округ - 14,
Зеленоградский городской округ – 17,
Светлогорский городской округ – 4,
Краснознаменский городской округ – 7,
Славский городской округ – 5,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 20,
Мамоновский городской округ – 7,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 5,
Янтарный городской округ – 1.