Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 367 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 187 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 12,

Гвардейский городской округ - 12,

Полесский городской округ – 10,

Гурьевский городской округ - 24,

Правдинский городской округ – 9,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ - 14,

Зеленоградский городской округ – 17,

Светлогорский городской округ – 4,

Краснознаменский городской округ – 7,

Славский городской округ – 5,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 20,

Мамоновский городской округ – 7,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 5,

Янтарный городской округ – 1.