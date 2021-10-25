Власти Калининграда предупреждают о «черном дыме» из трубы РТС «Балтийская»

Во вторник, 26 октября, в Калининграде на районной тепловой станции «Балтийская» пройдут испытания по переходу на резервный вид топлива. С 13 до 15 часов станция будет переключена с природного газа на мазут, поэтому цвет продуктов горения, выделяемых РТС, может измениться до темно-серого или черного. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

«Испытания по переходу теплостанций на жидкое топливо проходят ежегодно. Они позволяют проверить резервные системы и убедиться, что в случае перебоев с газом переход на мазут произойдет максимально оперативно и жизнедеятельность стратегических тепловых источников не будет нарушена. Возможное изменение цвета дыма связано с подбором оптимального режима горения топлива», - добавили в пресс-службе мэрии.

РТС «Балтийская» обеспечивает теплом и горячей водой 125 жилых домов, 26 социальных объектов и 32 промышленных здания в южной части города.