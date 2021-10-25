Калининградцев приглашают на лекцию о творчестве Достоевского

В Калининграде в рамках Дней литературы проведут лекцию «Достоевский в книжной графике». Лектором выступит кандидат педагогических наук, искусствовед, филолог и переводчик Лада Сыроватко.

- Тема предстоящей лекции - история Ильи Глазунова, Дементия Шмаринова, Федора Констатинова, Бориса Непомнящего и других талантливых художников. На мастерах-иллюстраторах лежала особенная миссия - соединить текст с выразительным зрительным образом, интерпретировать и открыть подчас с новой стороны многоплановые шедевры Достоевского, - рассказали организаторы.

Лекция состоится 25 октября в 18.00 в лекционном зале Калининградской областной научной библиотеки (3-й этаж).

В рамках мероприятия пройдет презентация книг, посвященных изучению творчества Достоевского.