В Гурьевске двух браконьеров оштрафовали на 500 тысяч рублей

В Гурьевске вынесли приговор двум браконьерам, которые незаконно ловили рыбу в акватории Калининградского залива. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В феврале этого года мужчины установили четыре ставные сети на льду залива. На следующий день браконьеров с уловом задержали сотрудники Росрыболовства. Ущерб водным биологическим ресурсам был оценен в 9 тысяч рублей.

Суд назначил каждому из браконьеров наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа сроком на 25 месяцев по 10 тысяч рублей ежемесячно.