Калининградские рукопашники завоевали 9 наград всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошел ежегодный турнир по рукопашному бою «Надежды России». В нем принял участие 361 боец не старше 21 года из 22 регионов РФ.

В активе калининградской сборной два третьих места в командном зачете двух возрастных категорий. Подопечные Павла Тюпы, Алексея Волкова, Елены Давыдовой, Юрия Васильева и Алексея Завьялова оформили шесть золотых и три бронзовые награды, не проиграв ни одного финала. Чемпионами в своих весовых и возрастных категориях стали Глеб Козин, Глеб Давыдов, Ульяна Лончук, Георгий Яцына, Полина Давыдова и Екатерина Вешторт. Третьи места заняли Далер Забалуев, Варвара Аникина и Артем Елкин.

Теперь лучшие спортсмены из калининградской спортивной школы № 13, клубов «Рысь» и «Белый волк» готовятся для участия в первенстве и чемпионате СЗФО, которые в начале ноября должен принять Выборг.