Александр Кравченко: «Мы готовы разворачивать дополнительные койки в коридорах и столовых»

В понедельник, 25 октября, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что в регионе коронавирусные больные занимают на сегодняшний день 2,5 тысячи коек. При этом свободными остаются всего 200 коек.

- Это мало, объективно это очень маленький ресурс, - заявил Кравченко. - То есть нам нужно либо разворачивать дополнительные койки, либо что-то еще с этим придумывать. Мы купили более тысячи кислородных концентраторов. Я обратился к правительству, к губернатору, и будут выделены еще дополнительные средства на покупки.

По словам Кравченко, калининградские больницы, если в этом будет необходимость, готовы сегодня «разворачивать койки в коридорах и в столовых больниц».

- У нас еще есть ресурс порядка 500 коек, которые мы можем развернуть без коридоров и всего остального, а если будет необходимость, то будем дальше работать по правилам военно-полевой медицины, - добавил министр.