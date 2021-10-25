«Мы уже потеряли даже не десять врачей»: министр Кравченко ответил на претензии пациентов в социальных сетях

Александр Кравченко (справа) Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 25 октября, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал журналистам, что у него иногда не выдерживают нервы, когда он общается с пациентами в чате «Вопросы по лечению COVID-19», созданном в Telegram. По словам Кравченко, некоторые претензии пациентов к медикам его смущают.

- Иногда я начинаю на грани отвечать о том, что, ребят, подождите, ну сидите вы два часа в инфекционном приемном покое ЦГКБ, ну дойдет очередь и до вас, - заявил Кравченко. - Врачи же не сидят сейчас и не пьют чай. Они, извините за выражение, еле волоча ноги работают. Мы потеряли не одного, не двух и даже не десять врачей, которые умерли, оказывая помощь нашим жителям. А мы говорим: «Что это за бардак творится? Как же так? Мы два часа ждем рентген!» Ну да, будет так при такой нагрузке.

Напомним, ранее в чате министр написал, что пациенты, которые не могут подождать в очереди, «офонарели», и предложил им включить телевизор и посмотреть новости.