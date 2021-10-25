В Озерске подрядчик не уложился в сроки, проводя работы по консервации кирхи

Кирха Даркемена в Озерске Фото: Иван МАРКОВ

В Озерске заканчиваются работы по консервации кирхи Даркемена, построенной в 1842 году. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, подряд на противоаварийные и консервационные работы получила компания «СК «Феникс», однако в сроки она не уложилась.

- Нас и заказчика качество не устраивает, - сообщил Маслов. - По информации МБУ «Культурно-досуговый центр», работы по сохранению объекта культурного наследия в установленный срок не завершены. В адрес ООО «СК «Феникс»» направлены претензионные письма, общая сумма неустойки составляет 57 214 рублей 15 копеек. В настоящее время работы на объекте выполняются.

Маслов добавил, что объект должны были сдать еще в августе.