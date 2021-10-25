Калининградский врач предложил освобождать все частные клиники и свозить туда больных ковидом

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Частные клиники в Калининграде нужно готовить для приема больных с COVID-19. Об этом «Комсомолке» сказал президент Ассоциации заслуженных врачей России в Калининградской области и почетный житель Калининграда Владимир Аменицкий.

- Все частные клиники, центры медпрофилактики нужно освобождать, класть туда больных людей. В городе коек не хватает! - сказал в беседе с корреспондентом «Комсомолки» Владимир Аменицкий. - И не надо в столовых людей укладывать.

Отметим, в понедельник, 25 октября, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что в регионе коронавирусные больные занимают 2,5 тысячи коек. При этом свободными остаются всего 200 коек.

По словам Кравченко, калининградские больницы, если в этом будет необходимость, готовы сегодня «разворачивать койки в коридорах и в столовых больниц».

- У нас еще есть ресурс порядка 500 коек, которые мы можем развернуть без коридоров и всего остального, а если будет необходимость, то будем дальше работать по правилам военно-полевой медицины, - добавил министр.