Калининградец мимоходом украл мотоножницы

Вообще-то 45-летний житель Калининграда просто проходил по улице Дадаева. Но тут заметил оставленные без присмотра мотоножницы – работники сервисного предприятия как раз проводили уборку территории. И по привычке (в прошлом мужик уже привлекался за кражи) решил прихватить инструмент стоимостью 13 750 рублей с собой.

Свидетелем кражи оказался другой прохожий, который поспешил сообщить о произошедшем рабочим. Те пустились в погоню, вора догнали, ножницы у него отобрали, по шее ему нада… нет, этого не было, просто позвонили в полицию. На место происшествия прибыли участковые уполномоченные и приняли субчика, который признался, что лично ему ножницы-то без надобности, но он хотел загнать их какому-нибудь нуждающемуся, чтобы наварить немного деньжат.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по знакомой ему статье УК РФ.