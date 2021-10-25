Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт

25 октября в Москве бойцы Росгвардии вытащили из Москвы-реки калининградского туриста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, 27-летний мужчина свалился в воду недалеко от Большого Москворецкого моста, пытаясь достать свой паспорт.

- Человека, который не мог самостоятельно выбраться из холодной воды, автопатруль Росгвардии заметил ранним утром, - пишет издание. - Сообщив о происшествии в экстренные службы, стражи правопорядка поспешили на выручку мужчине и вытащили его на набережную с помощью буксировочного троса.

Мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением.