Штабники Балтфлота сдают экзамен по физподготовке

Чем больше сильных штабников, тем крепче наша оборона! Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В управлениях, отделах и службах штаба Балтийского флота началась контрольная проверка по физической подготовке. Военнослужащим предстоит продемонстрировать положенные по уставу, в том числе и штабникам, силу, быстроту и выносливость. Для каждой возрастной категории установлены свои нормативы.

Упражнения на силу включают (по выбору сдающего) подтягивание, или подъем переворотом, или подъем силой (с выходом на обе руки) на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, отжимания на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди лежа, рывок 24-килограммовой гири по длинному и короткому циклу и т. д.

Упражнения на быстроту (здесь также имеется возможность выбрать) предусматривают забеги на 60 и 100 метров, челночный бег 10х10 метров, плавание на дистанцию 50-100 метров.

Наконец, упражнения на выносливость - это бег на 1 и 3 километра, а также плавание - 500 метров.

Помимо морального долга предусмотрено материальное стимулирование испытуемого личного состава. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, те, кто выполнит нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом министра обороны РФ будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.