Два возводящихся в Светлогорске дома уменьшат на этаж

Компания «Балтик Штерн Комплект», возводящая два многоквартирных дома на улице Сосновой в Светлогорске, снизила этажность зданий с учетом рекомендации региональных властей.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, ранее выданные разрешения на строительство предусматривали высотность в шесть этажей, из которых к лету уже были готовы четыре. Однако теперь высота зданий не превысит пяти этажей. Также застройщик учел пожелания градосовета относительно увеличения количества парковочных мест и благоустройства.

- По словам возглавляющего градостроительный совет главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина, архитектурный облик зданий сохранился в соответствии с одобренными на заседании совета, а принятие застройщиком решения о снижении этажности создаст более комфортную и сомасштабную среду, - добавили в правительстве.