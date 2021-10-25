В Калининграде приставы разыскали и арестовали грузовик должника

Калининградские приставы разыскали грузовой автомобиль, владелец которого имеет задолженность 3,7 миллиона рублей.

Ранее в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с имуществом должника - грузовиком марки Мercedes Benz 914. Однако мужчина продал машину без перерегистрации, а в ответ на вопросы приставов заявил, что не знает, где она находится.

Отыскать транспортное средство помог аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», хотя на это ушло довольно много времени, поскольку мерс долго не перемещался по городу. Наконец он все-таки был зафиксирован мониторами системы видеонаблюдения - в момент перевозки экскаватора. Оперативно получив информацию, приставы немедленно выехали по указанному адресу и арестовали грузовик. Должнику дали 10 дней на погашение задолженности, иначе его движимое имущество будет передано на оценку и реализовано на торгах.