Там, где развивается калининградский бизнес, станет больше таможенников

На встрече с губернатором Калининградской области начальник калининградской таможни Сергей Абросимов рассказал о ходе реорганизации таможенных постов.

Процесс связан с инфраструктурным развитием и запуском новых инвестпроектов в регионе.

- У нас происходят небольшие изменения в количестве таможенных постов, - сообщил Абросимов. - Инфраструктура развивается, поэтому наших должностных лиц должно быть больше там, где развивается бизнес.

Таможенник также пообещал создавать все условия для развития экономики Калининградской области. «Чтобы весь легальный бизнес не замечал тех возможных затрат времени, которые связаны с таможенным администрированием».