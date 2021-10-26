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Общество26 октября 2021 10:09

Нарушившего российскую границу клайпедского мэра вернули в Литву

Предварительно Бронюс Маркаускас выплатил штраф в размере 2 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Господин Маркаускас уверяет, что заплыл в Россию случайно.

Господин Маркаускас уверяет, что заплыл в Россию случайно.

Фото: Delfi.lt

Нарушивший границу РФ в Куршском заливе мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас и двое находившихся на борту его лодки предпринимателей возвращены сопредельному государству российскими пограничниками. Процедура передачи нарушителей прошла на погранпереходе «Советск – Панемуне».

Напомним, катер с литовцами был задержан в территориальных водах России в минувшее воскресенье, 24 октября. По имеющейся информации, за незаконный переход Государственной границы Маркаускаса оштрафовали на 2 тысячи рублей. Сам он уже опубликовал в соцсетях свои сожаления по поводу произошедшего инцидента и заверил, что все произошло случайно.