Нарушившего российскую границу клайпедского мэра вернули в Литву

Господин Маркаускас уверяет, что заплыл в Россию случайно. Фото: Delfi.lt

Нарушивший границу РФ в Куршском заливе мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас и двое находившихся на борту его лодки предпринимателей возвращены сопредельному государству российскими пограничниками. Процедура передачи нарушителей прошла на погранпереходе «Советск – Панемуне».

Напомним, катер с литовцами был задержан в территориальных водах России в минувшее воскресенье, 24 октября. По имеющейся информации, за незаконный переход Государственной границы Маркаускаса оштрафовали на 2 тысячи рублей. Сам он уже опубликовал в соцсетях свои сожаления по поводу произошедшего инцидента и заверил, что все произошло случайно.