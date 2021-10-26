В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 октября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде во вторник, 26 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 23 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 16 часов света не будет на ул. Докука 10, 25, 27, 27а, 27б, 41;
До 18 часов электричество отключено на:
наб. Петра Великого 1, 5,
ул. Марш. Баграмяна 18, 26, 26а,
ул. Мариупольская 14, 14а, 20-32,
ул. В. Талалихина12-16,
ул. Колхозная 26, 26а,
ул. Островского 15,
ул. Ленинградская 15, 17, 21, 21а, 21б , 18, 20, 22,
ул. Тельмана 21,
ул. Лермонтова 4б, 12а,
ул. Лейт. Князева 11, 2-8,
ул. Лесная 83-85,
ул. Ленинградская 1-5, 3б, 7, 2, 6а, 8, 10,
ул. Третьяковская 3-31, 5а, 8а, 13а, 19а, 21а, 2, 10, 32- 42,
ул. Красная 164а, 222, 247,
Советский пр-кт 126, 128, 134,
ул. Старорусская 29, 2-30, 10а, 28а,
ул. Волховская 3, 6, 8-18,
ул. Островского 1б,
ул. Некрасова 18-24,
ул. Лескова 5-17, 24, 30-36, 42-44,
ул. Грибоедова 1, 6, 10, 12, 14,
пер. Грибоедова 4, 7.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 16.00 –
ул. Диккенса – ул. Космическая,
с 09.30 до 17.00 –
ул. Полк. Сафронова 3.