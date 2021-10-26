В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 26 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 26 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 23 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Докука 10, 25, 27, 27а, 27б, 41;

До 18 часов электричество отключено на:

наб. Петра Великого 1, 5,

ул. Марш. Баграмяна 18, 26, 26а,

ул. Мариупольская 14, 14а, 20-32,

ул. В. Талалихина12-16,

ул. Колхозная 26, 26а,

ул. Островского 15,

ул. Ленинградская 15, 17, 21, 21а, 21б , 18, 20, 22,

ул. Тельмана 21,

ул. Лермонтова 4б, 12а,

ул. Лейт. Князева 11, 2-8,

ул. Лесная 83-85,

ул. Ленинградская 1-5, 3б, 7, 2, 6а, 8, 10,

ул. Третьяковская 3-31, 5а, 8а, 13а, 19а, 21а, 2, 10, 32- 42,

ул. Красная 164а, 222, 247,

Советский пр-кт 126, 128, 134,

ул. Старорусская 29, 2-30, 10а, 28а,

ул. Волховская 3, 6, 8-18,

ул. Островского 1б,

ул. Некрасова 18-24,

ул. Лескова 5-17, 24, 30-36, 42-44,

ул. Грибоедова 1, 6, 10, 12, 14,

пер. Грибоедова 4, 7.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 16.00 –

ул. Диккенса – ул. Космическая,

с 09.30 до 17.00 –

ул. Полк. Сафронова 3.