43 школьника, 15 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 382 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 324 случая ОРВИ, 22 пневмонии и 36 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 46 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 15 работников образования;

- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 24 работника транспортных предприятий, водителей;

- 20 работников предприятий пищевой промышленности;

- 7 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник гостиницы;

- 3 сотрудника санатория;

- 5 сотрудников предприятий бытовых услуг;

- 7 сотрудников учреждений культуры и досуга;

- 3 сотрудника банков;

- 65 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 9 неорганизованных детей до 6 лет;

- 12 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 43 учащихся в 23 школах;

- 17 студентов;

- 59 неработающих.