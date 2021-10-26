43 школьника, 15 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 382 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 324 случая ОРВИ, 22 пневмонии и 36 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 46 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 15 работников образования;
- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 24 работника транспортных предприятий, водителей;
- 20 работников предприятий пищевой промышленности;
- 7 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник гостиницы;
- 3 сотрудника санатория;
- 5 сотрудников предприятий бытовых услуг;
- 7 сотрудников учреждений культуры и досуга;
- 3 сотрудника банков;
- 65 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 9 неорганизованных детей до 6 лет;
- 12 детей, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 43 учащихся в 23 школах;
- 17 студентов;
- 59 неработающих.