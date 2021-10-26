В Калининграде общественный транспорт переведут в режим выходного дня

Автобусы в Калининграде начнут ходить реже Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 26 октября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что общественный транспорт в городе из-за введения жестких антиковидных мер будет переведен в режим выходного дня.

- В документах, которые мы получили, рекомендуется уменьшить работу общественного транспорта. У нас существует различное расписание для будней и выходных дней. Мы понимаем, что в выходные мы чуть разрежаем общественный транспорт, - сообщила Дятлова.

- То есть транспорт будет работать в режиме выходного дня? - переспросили журналисты.

- Да, но мы посмотрим и к концу дня выдадим всю информацию. В том числе и по работе общественного транспорта, - уточнила глава администрации.

- Но многие предприятия все-таки будут работать, - напомнили журналисты. - Не будет ли у нас давки в автобусах?

- Не будет. Я сейчас ничего и не анонсирую, потому что мы сейчас проводим анализ и решаем, какие предприятия у нас уходят, а какие остаются. Понятно, что в чистый выходной день мы уйти не можем. Мы понимаем прекрасно, что людям надо будет добраться до работы, - добавила чиновница.