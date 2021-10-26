Елена Дятлова о заболевших водителях «Калининград-ГорТранса»: «Мы справляемся с ситуацией»

По словам Дятловой, с водителями автобусов все не так плохо Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 25 октября, министр развития транспорта и инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина сообщила, что в регионе ощущается острая нехватка водителей общественного транспорта из-за пандемии коронавируса. Уже во вторник, 26 сентября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала журналистам, что с водителями общественного транспорта в Калининграде обстановка не такая серьезная, как уверяет министр.

- У нас не такой большой процент [заболевших], - сообщила журналистам Дятлова. - Мы не можем сказать, что это носит массовый характер. Но мы должны понимать, что водители - это такие же люди, они точно так же болеют ковидом, но мы справляемся с данной ситуацией.

Напомним, что только день назад Кукушкина назвала ситуацию с пассажирскими перевозками «патовой».

- У нас действительно сейчас не хватает водителей, у нас простои [транспорта] как на городском предприятии «Калининград-ГорТранс», так и в компаниях, занимающихся межмуниципальными перевозками, - заявила министр.