Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 382 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 171 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 10,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 7,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 5,
Гурьевский городской округ - 37,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 19,
Светловский городской округ - 15,
Зеленоградский городской округ – 18,
Светлогорский городской округ – 1,
Славский городской округ – 20,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 33,
Черняховский городской округ – 13,
Неманский городской округ – 5,
Янтарный городской округ – 3.