Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 382 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 171 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 5,

Багратионовский городской округ - 10,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 7,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 37,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 19,

Светловский городской округ - 15,

Зеленоградский городской округ – 18,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 20,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 33,

Черняховский городской округ – 13,

Неманский городской округ – 5,

Янтарный городской округ – 3.