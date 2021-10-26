Жители Балтийска начали экстренный сбор помощи для пострадавших при взрыве в жилом доме

Жилой дом на улице Ушакова после взрыва Фото: Сергей Дустин

В Балтийске начался экстренный сбор материальной помощи для пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Ушакова. Публикации об этом появляются в социальных сетях. Например, в сообществе «Типичный Балтийск» горожане бесплатно предлагают спальные места, теплую одежду для взрослых и детей, а также продукты питания.

- Есть комната в квартире на пирсе, - пишет жительница города Екатерина Вязникова. - Три спальных места. Естественно, бесплатно. Поможем одеждой, женской, детской (пацан).

- Одежда, посуда, деньги, - пишет еще одна жительница, публикуя свой номер телефона.

- Детская одежда на девочку 2,5-3 года, посуда, матрас в детскую кроватку, утюг, женская одежда, мужская, звоните. Чем нужно, поможем, - добавляет третья.

Буквально за 15 минут после публикации в комментариях появилось больше двух десятков предложений помощи, и они продолжают публиковаться.