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Происшествия26 октября 2021 15:27

Комиссия по ЧС примет решение о восстановлении дома в Балтийске, где взорвался газ

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сергей Дустин

В Балтийске, где во вторник, 26 октября, произошел взрыв газа в жилом доме на 100 квартир, в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом «Комсомолке» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Балтийска.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется, и будут приниматься решения по помощи, по восстановлению окон. Дом обесточен, газоснабжение перекрыто», - сказали в ЕДДС, отметив, что возле дома, в котором произошел взрыв, расположен газгольдер - от него и питались потребители.