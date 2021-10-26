Комиссия по ЧС примет решение о восстановлении дома в Балтийске, где взорвался газ

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В Балтийске, где во вторник, 26 октября, произошел взрыв газа в жилом доме на 100 квартир, в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом «Комсомолке» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Балтийска.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется, и будут приниматься решения по помощи, по восстановлению окон. Дом обесточен, газоснабжение перекрыто», - сказали в ЕДДС, отметив, что возле дома, в котором произошел взрыв, расположен газгольдер - от него и питались потребители.