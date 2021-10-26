Прокуратура и СК проводят проверку после «хлопка газа» в Балтийске

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Областная прокуратура незамедлительно организовала проверку информации о хлопке газа с последующим горением в жилом многоквартирном доме по ул. Ушакова в Балтийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Обстоятельства произошедшего выясняют и следователи Следственного комитета.

«Будет произведен детальный осмотр места происшествия. На данный момент сведений о погибших нет, данные о точном количестве пострадавших дополнительно уточняются. В ходе доследственной проверки следователи детально установят все без исключения обстоятельства произошедшего и дадут им надлежащую правовую оценку», - заявили в пресс-службе СК.