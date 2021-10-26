Открыта горячая линия для пострадавших при взрыве в жилом доме города Балтийска

Жители во дворе дома, где произошел взрыв Фото: Сергей Дустин

В Балтийске организован пункт размещения жильцов дома № 24 по улице Ушакова, где во вторник, 26 октября, произошел взрыв. Как сообщает районная администрация, пострадавших временно собирают по адресу: проспект Ленина, дом № 6 (здание администрации). Также открыта горячая линия для пострадавших - 8 (4014) 530-666.

По информации экстренных служб, взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в одной из квартир. Вскоре жители Балтийска стали самостоятельно оказывать пострадавшим помощь и организовали собственный сбор средств и вещей.