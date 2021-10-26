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Происшествия26 октября 2021 15:59

Открыта горячая линия для пострадавших при взрыве в жилом доме города Балтийска

Также организован временный пункт размещения жильцов пятиэтажки
Иван МАРКОВ
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Жители во дворе дома, где произошел взрыв

Жители во дворе дома, где произошел взрыв

Фото: Сергей Дустин

В Балтийске организован пункт размещения жильцов дома № 24 по улице Ушакова, где во вторник, 26 октября, произошел взрыв. Как сообщает районная администрация, пострадавших временно собирают по адресу: проспект Ленина, дом № 6 (здание администрации). Также открыта горячая линия для пострадавших - 8 (4014) 530-666.

По информации экстренных служб, взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в одной из квартир. Вскоре жители Балтийска стали самостоятельно оказывать пострадавшим помощь и организовали собственный сбор средств и вещей.