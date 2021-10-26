Алиханов - о взрыве в Балтийске: Пострадавших как таковых нет, медпомощь никому не понадобилась

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Подъезд жилого дома на улице Ушакова в Балтийске, в котором взорвался сжиженный газ, полностью расселен. Жильцы временно разместились у родственников, также администрация города провела переговоры с гостиницами - там тоже готовы принять людей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, прибывший в Балтийск.

«В Балтийске будет введен режим ЧС. Фонду капремонта уже дано поручение, они быстро отторгуют замену всех выбитых окон в квартирах в этом доме и в других», - сказал глава региона.

По словам Алиханова, сейчас на месте работают специалисты, которые оценивают состояние перекрытий и выяснят, подлежат ли они восстановлению или демонтажу.

Взрыв произошел в муниципальной квартире, наниматель не пострадал, так как находился на работе. Других жильцов в квартире не было.

«Пострадавших как таковых нет, медпомощь никому не понадобилась, - сказал Антон Алиханов. - По предварительным данным, поступила жалоба на сильный запах газа, стояк был полностью перекрыт, все квартиры обошли и проветрили. Но в эту квартиру доступ был закрыт. Между поступлением жалобы и взрывом прошел час. Просто не успели среагировать должным образом».