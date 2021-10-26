В Балтийске в квартире, где прогремел взрыв, сложились две межкомнатные перегородки

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При проверке технического состояния в квартире на улице Ушакова в Балтийске, в которой взорвался газ, выявлено сложение двух межкомнатных перегородок. Кроме этого, провисли бетонные плиты второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В результате осмотра власти приняли решение расселить жильцов подъезда.

«Местные гостиницы готовы принять бесплатно жильцов пострадавших домов. Кого куда направить, определим на оперативном совещании», - рассказали в пресс-службе правительства.

Сообщается, что гостиница «Волна» готова предоставить 1 номер на 3 места и 3 номера по 2 места. Хостел «Водолаз» - 22 места, отель «Балтика» готов принять 6 человек, «Арт-деревня Витланд» - 6 человек.

Пункт приема вещей для пострадавших организовали в администрации на 3-м этаже.