Калининградский зоопарк закрывается до 7 ноября

. Фото: Александр КАТЕРУША

В четверг, 28 октября, Калининградский зоопарк прекращает принимать посетителей. О решении закрыться, со ссылкой на постановление, которое подписал губернатор Антон Алиханов, выступила пресс-служба зоопарка. Учреждение будет закрыто до 7 ноября.

Комментаторы в соцсетях высказали недоумение и предположили, что зоопарк мог ограничить доступ во внутренние помещения, но не закрываться совсем.

Напомним, в Калининградской области объявлен локдаун с 28 октября по 7 ноября. На всей территории региона будут действовать дополнительные ограничения.