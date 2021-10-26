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Общество26 октября 2021 17:40

Калининградский зоопарк закрывается до 7 ноября

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В четверг, 28 октября, Калининградский зоопарк прекращает принимать посетителей. О решении закрыться, со ссылкой на постановление, которое подписал губернатор Антон Алиханов, выступила пресс-служба зоопарка. Учреждение будет закрыто до 7 ноября.

Комментаторы в соцсетях высказали недоумение и предположили, что зоопарк мог ограничить доступ во внутренние помещения, но не закрываться совсем.

Напомним, в Калининградской области объявлен локдаун с 28 октября по 7 ноября. На всей территории региона будут действовать дополнительные ограничения.