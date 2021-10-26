Елена Дятлова: «Мы вычислим все незаконные врезки в канализацию и ливневки в Калининграде»

Во вторник 26 октября глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, для чего город решил потратиться на новую спецтехнику для обследования ливневых стоков. По ее словам, коммунальные службы теперь смогут эффективнее бороться с несанкционированными врезками.

- У нас есть незаконные врезки в систему ливневой канализации, - сообщила Дятлова. - Когда есть врезки в канализационную систему – это, наверное, не так страшно, потому что потом все это очищается в очистных сооружениях, а вот незаконные врезки в ливневки – это страшно, потому что вода оттуда попадает в водные объекты Калининграда. А очистка ливневых стоков у нас более упрощенная, чем очистка канализации.

По словам Дятловой, мэрия решила проанализировать все городские ливневки, взять их на баланс и затампонировать все нелегальные выпуски.

- Но мы не можем разрыть весь центр города, чтобы определить, где эти стоки и врезки. Именно поэтому была проведена закупка нового оборудования. Мы наведем порядок, - добавила глава.