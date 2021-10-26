По поводу взрыва газа в жилом доме в Балтийске возбуждено уголовное дело

Дом, в котором произошел взрыв Фото: Сергей Дустин

В Калининградской области «по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области. В ведомстве также добавляют, что ход следствия по уголовному делу взял под свой контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

- Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области Евгению Козырецкому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хлопка газовоздушной смеси в Балтийске, - добавляет пресс-служба.

Напомним, «хлопок газовоздушной смеси» с последующим возгоранием в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в городе Балтийске произошел днем 26 октября на улице Ушакова. Погибших в результате происшествия не было. Пожар был оперативно локализован, сведения о пострадавших уточняются.