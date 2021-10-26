В Калининграде на каждом ручье, впадающем в Верхнее озеро, установят очистные сооружения

Верхнее озеро Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде запущен процесс по постепенному очищению воды в Верхнем озере. Об этом во вторник, 26 октября, заявила журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Мы начали проектировать и ставить очистные сооружения на ливневые стоки, - сообщила глава. - Мы взяли Верхнее озеро, взяли 11 выпусков и сейчас делаем 10 очистных сооружений, чтобы даже ливневка, по которой вода поступает в Верхнее озеро, была очищена.

Дятлова пояснила, что имеет в виду «небольшие очистные сооружения, которые будут располагаться в местах водовыпуска», то есть на ручьях, впадающих в озеро.

- Задача простая: все ливневые стоки очистить, а несанкционированные - затампонировать. Третья задача - сделать так, чтобы не было незаконных врезок под землей в системы ливневой канализации, - пояснила глава.