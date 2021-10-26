В Калининграде начнут понижать скорость автотранспорта призмообразными пешеходными переходами

Во вторник, 26 октября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова снова обсудила с журналистами ситуацию с гибелью людей в ДТП на калининградских улицах. По словам чиновницы, назрела необходимость снижения скоростного режима.

- Мне очень хочется снизить скоростной режим, мне очень хочется, чтобы на федеральном уровне был принят закон, который бы убрал эти +20 километров в час, - заявила Дятлова. - Мы все немножко обманываем друг друга, когда говорим, что ограничим скорость до 40 километров в час, понимая, что можем ехать до 59 км/ч.

Пока не изменено федеральное законодательство, мэрия намерена успокаивать трафик при помощи призмообразных пешеходных переходов.

- К сожалению, не на всех улицах мы их можем поставить, - пояснила Дятлова. - Вы сами знаете, что на магистральных улицах их установка невозможна.