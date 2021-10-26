В Калининграде из-за перебоев в поставках минерального порошка и битума не отремонтируют несколько улиц

Сэкономленные средства уйдут на ямочный ремонт Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 26 октября главу администрации Калининграда Елену Дятлову журналисты спросили, как ситуация с поставкой в регион цемента повлияла на ремонт и строительство муниципальных объектов.

- Самыми показательными были даже не перебои с цементом, а с минеральным порошком и битумом, - пояснила Дятлова. - Мы объявляли торги на 70 миллионов рублей на дополнительный ремонт автомобильных дорог, но торги не состоялись, и дорожные предприятия не вышли. Это улицы Достоевского, Зоологическая, Гаражная, Щорса. Не будем мы уже в этом году повторно объявлять торги – смысла нет. Мы с коллегами договорились, что выполним эти работы уже в следующем году.

По словам Елены Дятловой, в последние месяцы город готов выполнить лишь ямочный ремонт в рамках текущего содержания дорог.

- Мы перекроем эти средства текущим ремонтом, - заключила глава. – А все остальное решается в ручном режиме, и очень много делает сейчас министерство развития инфраструктуры, помогая с поставками материалов. Фатального нет ничего.